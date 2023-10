Odeszli z pracy. Kasjerzy: byliśmy tylko numerkami

Klient - władca sklepu

Praca z klientem nigdy nie należy do łatwych. Odczuwają to pracownicy sklepów. - Dominuje roszczeniowa postawa. Większość ludzi uważa, że osoby pracujące za kasą to nieuki. Brak im zrozumienia i cierpliwości, nie potrafią uszanować pracy. Pamiętam, jak jedna pani rozbiła sok i nawet nikogo o tym nie poinformowała. Zwróciła się jedynie do córki słowami: "Chodź od tego są, to posprzątają". Dla wielu ludzi pracownicy to są zera - przyznaje Agata.