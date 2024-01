Narzekają na kradzieże. Przedsiębiorcy znaleźli winowajcę

Niestety, w wielu przypadkach to pracownicy obsługujący sklepu są pociągani do odpowiedzialności. - Często przez to decydują się na odejście z pracy, bo przy tak wielu kradzieżach im się to po prostu nie opłaca - zaznacza Mojsiuk. - Z kolei przedsiębiorcy czują się bezsilni. Choć mogą się to wydawać małe kwoty, w efekcie są oni stratni co najmniej kilka tysięcy złotych miesięcznie - dodaje.