Pracownik Biedronki pokazał filmik. "Nie zabijaj mnie

Tiktoker posługujący się nazwą @majkel_bo na co dzień pracuje jako kasjer w Biedronce, o czym chętnie opowiada w sieci. Mężczyzna w krzywym zwierciadle prezentuje fanom kulisy swojej pracy, czym zdobył serca wielu internautów. Jeden jego z ostatnich filmików zrobił prawdziwą furorę na TikToku.

Szybko okazuje się, że mężczyzna, przed którym uciekała, to kasjer z Biedronki. Pracownik dyskontu próbował ją bowiem dogonić z konkretnego powodu. Kobieta zapomniała ze sklepu masła, za które zapłaciła. Ona jednak nie zdawała sobie sprawy z tego, kto za nią podąża, dlatego do głowy od razu przyszedł jej jeden z najczarniejszych scenariuszów.

W ten sposób tiktoker doskonale zobrazował to, co większość z nas czuje w podobnej sytuacji. Najprawdopodobniej nam również zdarzyło się czegoś zapomnieć ze sklepu, a wybiegający za nami kasjer po prostu nas przestraszył.

Okazuje się, że pomysły pracownika Biedronki przypadły do gustu także wielu innym użytkownikom tej platformy. Pod najnowszym filmikiem mężczyzny pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

