Pracują jako pokojówki. Mówią, z czego nigdy nie korzystać w hotelu

Wszystko miało być sprzątnięte tak, aby osoba, która sprawdzała pokoje, po otwarciu drzwi widziała porządek. Czy odbyło się to z zachowaniem zasad higieny, czy nie – tego już nikt nie widział i w to nie wnikał. - Oczywiście tego, jak się sprząta i w jaki sposób zrobić to szybko, uczyły mnie osoby, które były tam od dawna. Którakolwiek z nich by mi tego nie pokazywała, zawsze schemat był ten sam, więc dla mnie to było jasne, że w tym hotelu wszystko tak sprzątają - opisuje Monika.