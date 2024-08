Pracuje na statku. "Polacy są najgorszymi pasażerami"

Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, w 2023 roku w portach morskich podróż na statkach rozpoczęło lub zakończyło 2,3 mln pasażerów. W ruchu międzynarodowym przewieziono aż 1,7 mln osób, a krajem, do którego wypłynęło lub z którego przypłynęło do polskich portów morskich najwięcej pasażerów, była Szwecja. Na jednym ze statków pasażerskich, które pływają pomiędzy Gdańskiem a szwedzkim miastem Nynäshamnm, pracuje Adam (imię zmienione - przyp. red.).

Adam pracuje na statku pasażerskim od ponad 20 lat. Doskonale zna więc zarówno samych pasażerów, jak również ich typowe nawyki. Jak mówi, "największymi awanturnikami" w trakcie rejsów są "polscy Szwedzi", czyli Polacy, którzy od lat mieszkają i pracują w Szwecji. Do kraju wracają najczęściej na wakacje oraz święta.

- Więzienie to miejsce kilka pięter pod pokładem, w którym awanturnicy spędzają resztę podróży, do rana. Są pilnowani przez ochronę i monitorowani przez recepcję. Jeśli rano dobrze się zachowują, wychodzą i płacą za swój pobyt w "więzieniu" ok. 150 euro. Jeżeli nie, wzywana jest policja lub straż graniczna - ujawnia w rozmowie z Wirtualną Polską.