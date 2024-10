Zapomniane miejsce w pralce. Majster pokazał, jak czyścić

Aby nasze sprzęty AGD służyły nam latami, niezwykle ważne jest to, aby właściwie o nie dbać. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak prawidłowo zabrać się za czyszczenie pralki. Na skutki braku działań w tym zakresie nie trzeba długo czekać.

Zapchany filtr rozreguluje ciśnienie wody, co spowoduje, że pralka nagle przestanie pobierać płyn czy proszek. Na szczęście z problemem można się uporać bardzo szybko, co na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawił "majster".

Jak zostało wyjaśnione, przyczyną niepobierania płynów czy proszków jest za słabe ciśnienie wody. To z kolei najprawdopodobniej wynik zapchanego filtra, który należy wyczyścić. W tym celu zakręcamy zawór pobierania przez pralkę wody, a następnie odkręcamy wąż dopływowy, znajdujący się z tyłu sprzętu.

Potem wyciągamy znajdujący się za wężem filtr i dokładnie go czyścimy z resztek paproszków, włosów, zwierzęcej sierści. W tym momencie przyda nam się osobna szczoteczka do zębów, która świetnie poradzi sobie z dojściem do zakamarków filtra i usunięciem z nich zabrudzeń.