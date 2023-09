Pranie wyschnie w mgnieniu oka. Wystarczy jedna rzecz

Neat Caroline to ekspertka w dziedzinie sprzątania, która na swoim profilu na TikToku chętnie dzieli się z innymi sprytnymi trikami i poradami. W jednym z ostatnich filmów pokazała użytkownikom kolejny, bardzo przydatny lifehack, który pozwala na szybkie wysuszenie prania. Okazuje się, że wystarczy dodać jeden prosty element do naszej codziennej rutyny, a pranie będzie gotowe do złożenia i schowania w mgnieniu oka.