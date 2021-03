Prezent dla niego - wybór trudny, ale nie niemożliwy

Co chciałbyś dostać na prezent? – pyta żona męża. – A nic. Cokolwiek kupisz, będę zadowolony – odpowiada. No to kupuje. Efekt – prezent leży w szafie miesiąc, dwa, pół roku. Czy istnieją takie podarunki, które nie kończą swojego żywota w ten sposób? Są. Wystarczy dobrze się rozejrzeć.

Wbrew pozorom, mężczyźni zwykle są wybredni, jeśli chodzi o prezenty. Co prawda, będą udawać, że niespodzianka się podoba, albo naprawdę im się spodoba – tyle tylko, że na chwilę, po czym zupełnie o niej zapominają.

Kupno prezentu dla niego jest często nie lada wyzwaniem. Co lubi, czego nie lubi, co potrzebuje, a czego nie. Nie zawsze to wiemy, bo niekiedy nasz mężczyzna ma nieskomplikowane i minimalistyczne podejście do życia. Wtedy dopiero zaczynają się schody. A jeszcze, gdy do tego dochodzi pandemia i ograniczone możliwości zakupowe – problem staje się naprawdę poważny.

Duży wybór, duży komfort

Na szczęście nie ogranicza nas internet. To właśnie on stał się gigantycznym wirtualnym marketem w czasach reżimu sanitarnego. Z badań wynika, że prawie 60 proc. z nas dokonuje zakupów za pośrednictwem sieci. Po pierwsze czujemy się bezpiecznie – mamy tu na myśli nasze zdrowie, po drugie jest większa możliwość wyboru produktów, po trzecie jest to po prostu wygodne.

Właśnie w ten sposób możemy znaleźć wymarzony prezent dla swojego męża, narzeczonego czy partnera. Najważniejsze, by nie podarować mu rzeczy zupełnie do niego nie pasującej. Zastanówmy się, przypomnijmy sobie – co w nim jest takiego szczególnego, a wtedy znalezienie odpowiedniego prezentu nie będzie stanowić żadnego problemu. Może nasz partner jest miłośnikiem stawia na zdrowy trybu życia? A może często biega, gra w piłkę i jest „złotą rączką”, która potrafi rozwiązać każdy domowy problem naprawczy? Co takiemu mężczyźnie może się przydać? Popatrzmy.

Dla miłośnika futbolu - FIFA 21 Gra na PlayStation lub Xbox

Dla fana piłki nożnej – prezent trafiony idealnie. Gra, którą można odtwarzać na PS4 i PS5 oraz Xbox One i Series X – jest dostępna w polskiej wersji językowej wraz ze świetnymi, polskimi komentatorami - Dariuszem Szpakowskim i Jackiem Laskowskim.

FIFA 21 to najnowsza odsłona rozgrywki. W nowej wersji zobaczymy 70. wybranych piłkarzy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spisywali się na boiskach stadionowych najlepiej. Wśród nich, a właściwie w samej czołówce jest Robert Lewandowski, tuż obok Cristiano Ronaldo i Mbappe. Użytkownicy nowych generacji konsoli nie będą zawiedzeni. Realistyczna grafika dzięki ray tracingowi oraz lepsze parametry dźwiękowe, przeniosą gracza w iście stadionową atmosferę.

FIFĘ 21 można rozgrywać na 90. stadionach i w ponad 30. ligach, a światowe rozgrywki w tym Liga Mistrzów UEFA, Liga Europy UEFA, Premier League, Bundesliga i LaLiga Santander – są na wyciągnięcie ręki, a właściwie dobre kopnięcie piłki.

Dla zapalonego gracza - kontroler SONY DualShock 4 V2 Mówiąc o grach – nie możemy nie wspomnieć o urządzeniu, będącym ich nieodłączną częścią - a mianowicie bezprzewodowym kontrolerze. Ten model SONY jest niezwykle ergonomiczny. Zapewnia doskonałą precyzję, dzięki temu, że został przez producenta mocno przeprojektowany. Udoskonalone drążki analogowe i wypustki są bardzo czułe na dotyk. Ma także zintegrowany pasek, który świeci różnymi kolorami w zależności od tego, co dzieje się w grze.

W urządzenie wbudowany został głośnik, za pośrednictwem którego można usłyszeć każdy szczegół, a stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3,5mm pozwala usłyszeć każdy huk, trzask oraz wybuch. Niezwykle czuły akcelerometr z żyroskopem wykryje ruch, przechylanie i rotację urządzenia. Kontroler jest łatwy w użyciu, z naładować go można z dowolnego portu USB. Cena – na każdą kieszeń.

Dla majsterkowicza - skrzynka narzędziowa NEO 84-115

Nic bardziej nie ucieszy mężczyzny, który lubi prace manualne – jak mobilny warsztat. Skrzynka NEO ma wymiary 40 x 40 x 70 cm i wykonana została z wytrzymałego tworzywa sztucznego z metalowymi zapięciami. Posiada także kółka, które pozwalają na przemieszczanie warsztatu. Można go także w łatwy sposób zdemontować.

Składa się z 3 funkcjonalnych elementów. Górna część to skrzynka narzędziowa, środkowy moduł składa się z czterech ergoboxów a dolna skrzynia przeznaczona jest na większe narzędzia.

Warsztat posiada także 4 organizery do przechowywania drobnych elementów, tackę i wygodne uchwyty do przenoszenia lub transportowania. Dodatkowo blat skrzynki wyposażony został w pomocny wpust pozycjonujący z miarką. Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów, a na dodatek ma gwarancję na 25 lat. Cena – do zniesienia dla portfela.

Dla miłośnika zdrowego stylu życia - Smartband HUAWEI Band 4 Pro

Inteligentna opaska pozwala na monitorowanie stanu zdrowia. Smartbandposiada różne funkcje m.in. pomiaru natlenienia krwi czy monitorowania tętna w czasie rzeczywistym i sygnalizuje wibracjami, gdy puls zaczyna rosnąć i zbyt długo pozostaje w najwyższej strefie.

Rejestruje także ulubione aktywności wraz z dedykowanymi trybami sportowymi: biegi, jazda na rowerze, spacer, trening dowolny, orbitrek, pływanie, itp.

Wyposażony został w dotykowy ekran Amoled o przekątnej 0,95 cala i rozdzielczości 240 x 120 pikseli, waży zaledwie 25 gramów.

Opaska pełni także funkcję osobistego asystenta. Przypomina o aktywności, a także informuje, gdy na smartfon przychodzą połączenia telefoniczne, wiadomości SMS czy powiadomienia z aplikacji społecznościowych. Przy jego pomocy można również sterować odtwarzaną muzyką.

Wytrzymała bateria pozwala na pracę urządzenia nawet przez 12 dni, a przy codziennej aktywności na 5 dni. A jeśli znudzi się komuś wygląd tarczy – może ją bez problemu zmienić. Motywów jest sporo do wyboru – sportowe, rysunkowe czy technologiczne. Smartband to idealny prezent za idealną kwotę.