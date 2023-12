Prezent dla przyjaciółki

Wydawać by się mogło, że sprawienie prezentu najbliższej przyjaciółce to nic trudnego. Spędzając razem wiele czasu, znamy codzienność, przyzwyczajenia i plany drugiej osoby. Mimo to wybór odpowiedniego prezentu nie zawsze jest prosty, zwłaszcza gdy chcemy go podarować bez konkretnego powodu.