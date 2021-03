Prezent dla wolontariuszy. Meghan Markle dołączyła do niego list

Meghan wsparła World Central Kitchen

Wolontariusze nie ukrywają swojego zaskoczenia oraz wdzięczności. Na Twitterze restauracji "The Fat Shallot", czyli lokalu współpracującego z WCK napisali: "Niecodziennie dostajesz piękny list i ciasto zrobione dla ciebie przez księżniczkę". Meghan i Harry już od pewnego czasu współpracują z tą organizacją, która skupia się na zwalczaniu głodu.

Sussexowie, w ramach działalności swojej fundacji Archewell z pomocą World Central Kitchen, dostarczają posiłki najuboższym mieszkańcom Chicago. Według dostępnych na stronie organizacji danych, od początku pandemii koronawirusa, wolontariusze dostarczyli blisko 500 tysięcy posiłków. Jednak to nie koniec ich współpracy.

