Prezent na ślub. "Nie jestem roszczeniowa, ale minęło już pół roku"

Maja od kilku miesięcy jest szczęśliwą mężatką. Swoje wesele wspomina ze wzruszeniem. Wszystko byłoby perfekcyjne, gdyby nie jeden szczegół, który spędza jej sen z powiek. Maja nadal czeka na prezent ślubny od swojej siostry. Dziewczyna zapewnia, że to nie bycie roszczeniowym, ale nie zniesie tanich wymówek.

Prezent na wesele

Większości gości, bo młodsza siostra panny młodej na weselu pojawiła się bez prezentu. Maja podkreśla, że nie byłoby w tym nic złego i nie zaprzątałaby sobie tym głowy, gdyby nie to, że dziewczyna dopytywała ją przed ślubem, co ona i jej ukochany chcieliby dostać. Po ceremonii tłumaczyła się, że kurier nie zdążył dowieźć paczki, ale gdy tylko ją dostarczy, to wpadnie do nich na kawę.