Prezent przyjazny skórze

Chociaż obecny czas powinien kojarzyć się beztrosko, wiele z nas żyje w przedświątecznym pędzie. Z jednej strony już planujemy rodzinne spotkania, z drugiej w pracy domykamy ostatnie zadania i planujemy budżety na kolejny rok. Gdzie w tym wszystkim znaleźć czas dla siebie albo na kupowanie prezentów? W obu przypadkach odpowiedzią są dermokosmetyki, dopasowane do potrzeb skóry. Marka Candid proponuje kilka rodzajów serum, spośród których każde wyróżnia się skoncentrowanym w 100% wegańskim składem. Do wyboru mamy więc m.in. kosmetyki do przesuszonej, podrażnionej skóry a także te, które radzą sobie ze zmarszczkami czy niedoskonałościami. Idealnym dopełnieniem takiej pielęgnacji jest odpowiedni krem, w pełni wegański i bazujący na naturalnych składnikach. Konsystencja kosmetyków jest wyjątkowo przyjemna, więc to sposób na dopieszczenie skóry podczas przedświątecznej gorączki. Jednocześnie dobry dermokosmetyk to doskonały pomysł na sprawdzony upominek. Co można znaleźć w ofercie marki?