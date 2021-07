WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Samodbałość

Informacja prasowa: Max Factor Priyanka Chopra-Jonas nową ambasadorką Max Factor Londyn, 1 lipca 2021: Max Factor z przyjemnością ogłasza, że aktorka, piosenkarka i producentka Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki. Share Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Źródło: materiały partnera , Fot: Tom Monro Priyanka będzie twarzą głównych lansowań produktów w 2021 roku, zaczynając od kampanii nowego podkładu Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1. Max Factor nieustannie podąża w kierunku transformacji. Marka z bogatym dziedzictwem wywodzącym się z Hollywood odświeża swój wizerunek i skupia się na wspieraniu i zachęcaniu kobiet do odwagi i wyjścia z cienia, tworząc łatwe w użyciu produkty. Jako Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF i działaczka na rzecz praw kobiet na całym świecie, Priyanka Chopra-Jonas to idealny wzorzec kobiecej siły, która bierze się z transformacji. Inicjując dyskusje na ważne i potrzebne tematy, inspiruje współczesne kobiety. Stefano Curti, Chief Brands Officer COTY mówi: “Priyanka to współczesne ucieleśnienie grupy docelowej Max Factor. Jesteśmy bardzo podekscytowani tą współpracą i wierzymy, że wspólnie stworzymy coś wyjątkowego ”. Dla marki założonej w złotej erze Hollywood przez wizjonera i twórcę terminu „make-up”, Maxa Factora, współpraca z makijażystami zawsze stanowiła ważną część DNA. Priyanka będzie wspierana przez sieć profesjonalistów z całego świata, którzy będą dzielić się ekspercką wiedzą, jak używać produktów Max Factor. “Max Factor to marka z ponad 100-letnią historią, która odpowiada za najbardziej kultowe transformacje w popkulturze. To dla mnie zaszczyt, że zostałam wybrana na jej ambasadorkę” mówi Priyanka Chopra Jonas. “Pewność siebie może być naszym najcenniejszym zasobem, a kosmetyki do makijażu mogą w tym pomóc. Jestem dumna, że w doborowym towarzystwie ekspertów z całego świata mogę być częścią nowego rozdziału w historii marki”. materiały partnera Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Źródło: materiały partnera , Fot: The Max Factor Brand Na początek Chopra-Jonas wystąpi w spocie promującym nowy podkład FaceFinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1. Wykorzystany w spocie i zaproponowany przez aktorkę komunikat potwierdza jej osobiste autentyczne doświadczenia z używania produktu. FaceFinity All Day Flawless Airbrush Finish 3in1 Foundation łączy w sobie primer, korektor i podkład, aby zapewnić skórze profesjonalne, naturalne wykończenie oraz perfekcyjną cerę dzięki równomiernej aplikacji, którą zapewnia technologia airbrush. Priyanka Chopra-Jonas nową ambasadorką Max Factor - Wywiad Współpraca z Max Factor 1. Co oznacza dla Ciebie tytuł ambasadorki Max Factor? "Max Factor to marka o ogromnym dziedzictwie, która jednocześnie stale ewoluuje. Cieszę się, że mogę być częścią tej ewolucji I kolejnego rozdziału w jej historii." 2. Max Factor to ikoniczna marka, która narodziła się w Hollywood. A ciebie która ikona, z przeszłości lub teraźniejszości, najbardziej inspiruje? "Jest tyle niezwykłych ikon Hollywood, ale moja ulubiona to Audrey Hepburn - ponadczasowa klasyczna piękność. Również Meryl Streep i niezwykle utalentowana Viola Davis. Uwielbiam też Lupitę Nyong'o i oczywiście Marilyn Monroe." Makijaż 1. Jaki jest Twój absolutnie ulubiony produkt do makijażu? "Uwielbiam szminki! Nie lubię tych ciężkich, więc Max Factor Colour Elixir w odcieniu Sun Bronze to mój faworyt. Nadaje kolor, ale jednocześnie jest lekko błyszczący, opalizujący i sprawia, że moja skóra wygląda na świeżą i zdrową. Uwielbiam też Chili - głębszy odcień czerwieni, i to zarówno w wersji w płynie, jak i w klasycznej pomadce." 2. Czym różni się Twój makijaż dzienny od wieczorowego? "Nigdy nie wychodzę z domu bez czerwonej szminki. Uważam, że każda kobieta powinna mieć zawsze w torebce swój ulubiony odcień czerwieni. W ciągu dnia używam pomadki w płynie, a na wieczór sięgam po szminkę, która świetnie ukrywa zmęczenie." 3. Najlepsza rada odnośnie makijażu, jaką usłyszałaś? "Nie potrzebujesz za dużo makijażu! Zadbana skóra to najlepsza baza dla make-upu. A szminkę można nakładać i na usta, i na policzki." materiały partnera Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Źródło: materiały partnera , Fot: The Max Factor Brand Piękno 1. Skąd czerpiesz inspiracje? Od przyjaciół, rodziny, makijażystów? A może z mediów społecznościowych, magazynów, wybiegów? "O trendach najwięcej uczę się od makijażystów. Mam to szczęście, że mogę współpracować z najlepszymi w tej branży, moja twarz staje się ich płótnem. Nie muszę szukać tej wiedzy nigdzie indziej, bo wszystko zaczyna się od nich, to oni kreują trendy." 2. Twój ulubiony look z czerwonego dywanu? "20 lat temu było kilka takich, ale teraz to zdecydowanie moja sukienka od Jasona Wu z pierwszej ceremonii wręczenia nagród Emmy, na jakiej byłam. Czerwona, szyta na miarę, idealnie pasowała na czerwony dywan." 3. Czy masz jakieś patenty, jak wyglądać dobrze podczas wirtualnych spotkań i wywiadów, np. na zoomie? "Miałam wirtualne spotkania wcześniej niż większość z nas - wydaje mi się, że wiele osób myślało, że szybciej wrócą do pracy. Wirtualnie promowałam filmy, książkę, udzielałam wywiadów. Ale zamiast korzystać z kamerki w laptopie, zainstalowałam osobną kamerę cyfrowej jakości, a dodatkowo zamówiłam na Amazonie lampy, żeby mieć odpowiednie oświetlenie. Dobrze jest też mieć za sobą róg albo ścianę, sprawdzić, co się dzieje w tle, upewnić się, że nikt nie będzie za nami przechodził. W kwestii ubrania - zadbaj o to, co na górze, do wysokości talii i załóż wygodny dół. Ja zwykle wybieram jakąś ładną koszulę, nawilżam skórę, delikatnie się maluję, układam włosy, zakładam kolczyki i jestem gotowa." 4. A jakie masz sposoby na dobre selfie? "Wyprostuj ramię, unieś je nad głowę i uśmiechnij się! Najlepsze selfie wychodzą mi z oddali i z góry." 5. Co powiedziałabyś sobie, gdy miałaś 20 lat? "Powiedziałabym: to minie. Gdy miałam 20 lat, czułam się jak jedna wielka pomyłka i chodząca katastrofa. Po 30-tce zaczęłam rozumieć, że wcale tak nie jest, wszystko mija i czas leczy rany. Powiedziałabym sobie: wyluzuj trochę." 1. Kiedy czujesz się najpiękniejsza? "Kiedy jestem pewna tego, co robię, jak wyglądam, jak się czuję." 2. Co sprawia, że czujesz się pewnie? "Zawsze wracam do swojej siły. Wiem, że mam swoje mocne strony w pracy i życiu codziennym i to na nich się skupiam. Wiem, w czym jestem dobra I gdy zdarzają mi się gorsze dni, jak zresztą każdemu, przypominam to sobie i mówię do siebie: to robisz dobrze i dlatego tu jesteś, dlatego idź i zrób, co masz zrobić." 3. Wykorzystujesz swoje kanały społecznościowe, aby wspierać prawa kobiet i kwestie związane z ochroną środowiska. Dlaczego to dla ciebie ważne? "Wierzę, że każdy z nas ma odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Sama nauczyłam się jej w bardzo młodym wieku. Wychowałam się w Indiach, gdzie bieda i bogactwo występują obok siebie. Zrozumiałam wtedy, że każdy, kto ma przywileje, ma też odpowiedzialność. A tym przywilejem jest już to, że masz dom, jedzenie. Nie chodzi to, aby zmieniać swoje życie i stawać się filantropem, tylko by dbać o to, co dla nas ważne, co chcielibyśmy zmienić. Ghandi powiedział: Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie” i według mnie od tego właśnie wszystko się zaczyna." 4. Co poradziłabyś młodym, początkującym aktorkom? "Choć wydaje się, że chodzi tylko o czerwone dywany, designerskie kreacje i glamour, to ciężka praca. Dziś na przykład spędziłam cały dzień w wodzie, uderzana przez fale I przeszło mi przez myśl, że tę scenę, która w filmie trwa dwie minuty, kręcę przez kilka dni. To wymaga wiele wysiłku, skupienia, nie można wziąć urlopu czy zwolnienia. Bycie częścią tej branży polega właśnie na oddaniu się pracy. Jeśli się tego nie boisz, to miejsce dla ciebie." 5. Spośród swoich wszystkich osiągnięć zawodowych z czego jesteś najbardziej dumna? "Trudne pytanie! Jest wiele takich rzeczy, ale najbardziej dumna jestem, gdy patrzę na swoją rodzinę, moją mamę, męża, brata, moich przyjaciół . Gdy widzę w ich oczach dumę, to największe uznanie dla moich osiągnięć. Poza tym nie osiadam na laurach, zawsze dążę do czegoś więcej, stawiam sobie kolejne cele i wyzwania." Pytania o produkty TWARZ 1. Jaki powinien być Twój idealny podkład? "Lekki i delikatnie kryjący. Nie chcę czuć się, jakbym nosiła maskę. Jestem bardzo zabiegana i zwykle maluję się w samochodzie, dlatego uwielbiam FaceFinity All-Day Flawless Foundation, bo to baza, korektor i podkład w jednym." materiały partnera Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Źródło: materiały partnera , Fot: The Max Factor Brand 2. Nakładasz podkład pędzlem czy palcami? "Przede wszystkim go blenduję, bo najważniejsze według mnie jest, by podkład był niewidoczny. Lubię używać go do konturowania albo by ukryć niedoskonałości, ale nie chcę efektu maski. Najpierw nakładam go palcami, a następnie sięgam po gąbkę, aby delikatnie go rozetrzeć, zanim użyję pudru. Wystarczy odrobina produktu, zwłaszcza jeśli jest to 3 w 1, jak Facefinity." OCZY 1. Na co zwracasz uwagę przy wyborze mascary? "Mam obsesję na tym punkcie. Każda z nas potrzebuje mascary, która nie obciąża rzęs i ma szczoteczkę, która je wydłuża . W zależności od potrzeby, możesz użyć odrobinę tuszu albo nałożyć kilka warstw dla bardziej spektakularnego efektu." Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Fot: The Max Factor Brand 2. Za co lubisz Divine Lashes Mascara? "Uwielbiam ją za szczoteczkę, która nadaje rzęsom objętości, ale nie skleja ich i nie obciąża. Nie lubię mascar, które dają efekt „pajęczych nóżek” po jednej aplikacji. Divine Lashes zapewnia maksymalną długość i objętość, ale końcowy efekt zależy od ciebie, ile warstw nałożysz." 3. Lubisz malować oczy? Na co zwracasz uwagę przy wyborze cieni do powiek? "Zwykle jestem w biegu, nie mam czasu na wieloetapowy I długotrwały makijaż, więc wolę palety, które nadają się i na dzień, i na wieczór, takie jak Masterpiece Nude Palette. Lubię, gdy oczy są delikatnie podkreślone, a wybór ośmiu odcieni, od błyszczących po matowe, daje spore pole do eksperymentów. Wieczorem mogę sięgnąć po ciemniejsze odcienie i podkręcić mój dzienny look." 4. Jak wygląda Twój dzienny makijaż oczu? "Uwielbiam mascarę i odrobinę koloru na powiekach. Divine Lashes Mascara szybko podkręca moje rzęsy, a cienie Masterpiece Nudes nadają moim powiekom trochę błysku, co zawsze świetnie wygląda latem, gdy jest więcej słońca." 5. A jak malujesz oczy na wielkie wyjście? "Zwykle podkreślam kontur oczu eyelinerem i lekko go rozcieram, czasem stawiam na pełne smoky eyes. Podkręcam rzęsy, nakładam na nie mascarę False Lash Effect XXL i jestem gotowa w dwie minuty." USTA 1. Jakie są Twoje ulubione odcienie szminek? Jak wybierasz te, które najbardziej do Ciebie pasują? "Uwielbiam Colour Elixir w lekko opalizującym, błyszczącym odcieniu Sunbronze oraz głęboko czerwony odcień Chili" materiały partnera Priyanka Chopra-Jonas została nową globalną ambasadorką marki Max Factor Źródło: materiały partnera , Fot: The Max Factor Brand 2. Często nosisz na ustach mocne kolory. Co poradziłabyś kobietom, które chciałyby poeksperymentować z odcieniem szminki, ale brak im odwagi? "Dla mnie używanie szminki to przede wszystkim zabawa, więc próbuj, testuj, eksperymentuj, łącz kolory. Możesz sama stworzyć idealny odcień, jeśli takiego nie znalazłaś." 3. Na co zwracasz uwagę w formule pomadek? Wolisz błysk czy mat ? "Wolę mat, ale czasem wybieram błysk. Zwykle sięgam po mat przy odcieniach czerwieni, bo w wersji błyszczącej wyglądają one na mnie zbyt krzykliwie. Ale przy bardziej neutralnych odcieniach lubię trochę błysku." Odwiedź profil Max Factor na Instagramie @maxfactorpl albo wejdź na stronę maxfactor.com/pl-pl Dlaczego Max Factor zaprosił do współpracy Priyankę Chopra Jonas? "Max Factor odbywa nieustanną podróż w kierunku transformacji. Kultowe produkty, bogate dziedzictwo marki, która narodziła się w Hollywood oraz współpraca z inspirującymi kobietami to znaki rozpoznawcze marki. Jako uznana aktorka, piosenkarka, producentka I filantropka Priyanka Chopra Jonas stanowi współczesny wzorzec dla naszych Klientek." Jak Priyanka Chopra Jonas wpasowuje się w nowe wartości Max Factor? "Max Factor wciąż się zmienia, dostosowując się do swoich Klientek, które poszukują silnych, inspirujących wzorców. Priyanka to idealne ucieleśnienie współczesnej grupy docelowej Max Factor. Udało jej się wykorzystać swoje korzenie i pozycję osiągniętą w Bollywood, aby walczyć ze stereotypami, promować różnorodność i redefiniować współczesny obraz Hindusek w Hollywood." Jakie produkty będzie promować nowa ambasadorka? "Priyanka Chopra Jonas będzie twarzą wielu produktów, w tym nowego podkładu Facefinity All Day Flawless Airbrush Finish 3 in 1, który utrzymuje się na skórze do 24 h i łączy w sobie primer, korektor i podkład. " Czy Priyanka wystąpi w kampaniach reklamowych marki? "Priyanka będzie grała kluczową rolę w światowej komunikacji marki, obejmującej e-commerce, POS, reklamy w mediach oraz kanały społecznościowe marki: Facebook, Instagram, YouTube. Start kampanii na większości rynków zacznie się 1 sierpnia." Jak długo potrwa współpraca? "Mamy nadzieję na wieloletnią współpracę." Czy Priyanka Chopra Jonas stworzy własną kolekcję dla Max Factor? "Mamy wiele planów, których nie możemy jeszcze zdradzić, więc bądźcie czujni! " Max Factor to marka z bogatym dziedzictwem rodem z Hollywood, która ma na swoim koncie współprace z uznanymi makijażystami. Czy te wartości pozostaną w DNA marki? 'Współpraca z makijażystami od zawsze była ważną częścią DNA marki, założonej w złotej erze Hollywood przez Maxa Factora, wizjonera, makijażystę, który stworzył pojęcie „make-upu". Wierzył, że każda kobieta może być glamour. I to przesłanie towarzyszy marce do dziś. W ramach inspiracji, konsultacji i rozwoju produktów będziemy dalej współpracować z makijażystami na lokalnych rynkach." Kim jest Klientka Max Factor? "Nasza Klientka szuka renomowanych i przystępnych cenowo produktów świetnej jakości. To kobieta aspirująca, ale twardo stąpająca po ziemi, taka, z którą większość z nas chciałaby się zaprzyjaźnić. Nie rzuca się na chwilowe trendy i eksperymenty. Ambasadorki marki idealnie wpisują się w ten obraz, są eleganckie I podziwiane, a jednocześnie mają w sobie lekkość bycia, bezpretensjonalność i naturalny urok." Gdzie można kupić produkty marki? "Max Factor sprzedaje swoje produkty w internecie i stacjonarnych sklepach na ponad 60 światowych rynkach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech, Rosji, Polsce, Irlandii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Rumunii, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chile Argentynie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Hong Kongu, Malezji, Singapurze, Indiach oraz na Węgrzech i w krajach Bliskiego Wschodu." O marce MAX FACTOR Jedna z pierwszych czołowych marek kosmetycznych założona na początku XX wieku przez wizjonera o polskich korzeniach Maxa Factora. W złotej erze Hollywood odpowiadał on za wizerunek największych gwiazd, od Marylin Monroe, przez Avę Gardner i Jean Harlow po Marlenę Dietrich. Produkty i techniki makijażowe stworzone przez Maxa Factora na potrzeby branży filmowej i jego hollywoodzkich klientów przyniosły mu Oscara, ale jego naczelną filozofią było, by zapewnić każdej kobiecie odpowiednie narzędzia i umiejętności makijażowe, które pozwolą jej wyglądać zjawiskowo. Dzięki mascarom, podkładom, cieniom do powiek I szminkom każda kobieta może korzystać z produktów zarezerwowanych wcześniej tylko dla profesjonalistów i emanować pięknem każdego dnia. Dla Max Factor magia dzieje się wtedy, gdy decydujemy się wyjść z cienia I stanąć w blasku świateł w naszym własnym życiu. Celem marki jest zapewnienie jej klientkom niezwykłych doświadczeń i dostarczenie produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie. O COTY INC. Coty to jedna z największych na świecie firm kosmetycznych z kultowym portfolio marek perfum, kosmetyków kolorowych oraz produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. 