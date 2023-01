Probiotyki chronią nie tylko jelita, ale też... skórę. To serum to bestseller

Probiotyki – co musisz o nich wiedzieć?

Probiotyki to bakterie, których nazwa pochodzi od sformułowania w języku greckim "pro bios", czyli "dla życia". Nie jest to przypadkowe, ponieważ wiele naukowców udowodniło ich korzystny wpływ na nasze zdrowie, które nie ogranicza się tylko i wyłącznie do układu pokarmowego. Spożywanie wysokiej ilości przetworzonej żywności oraz nadmierny stres prowadzą do stanów zapalnych w naszym organizmie i pojawienia się zmian trądzikowych na skórze. Stosowanie dobrych bakterii wspomoże proces trawienia, pomoże obniżyć poziom złego cholesterolu i wzmocni układ odpornościowy. Natomiast probiotyki chronią również przed stanami zapalnymi skóry.