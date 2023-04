Próbowała otruć męża. Może trafić za kratki na 8 lat

Jack Chen kilka miesięcy temu zauważyć coś niepokojącego. Jego herbata, przyrządzana przez żonę, miała wyjątkowo dziwny smak. Mężczyzna najwyraźniej podświadomie nie do końca ufał małżonce i postanowił zamontować w kuchni ukrytą kamerę. Jego obawy potwierdziło wideo, na którym widać, jak kobieta dolewa do naparu inną substancję. Okazało się, że tą niezidentyfikowaną cieczą był płyn do udrożniania rur.