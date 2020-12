Prof. Dudek o szczepieniach polityków: Nie powinniśmy uprawiać żadnej hipokryzji

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Antoni Dudek, który odpowiedział na pytania dotyczące szczepienia się polityków przed kamerami. "Nawet jeżeli to jest show to w słusznej sprawie. Ja w ogóle jestem zdania, że nasi najważniejsi politycy zrobili błąd, że nie poszli przykładem choćby prezydenta Joe Bidena czy premiera Izraela. Uważam, że grupa najważniejszych osób w państwie - z prezydentem i premierem - powinna być zaszczepiona w pierwszej kolejności" - powiedział. "Oczywiście pojawiłyby się zarzuty, że to jest jakieś uprzywilejowanie ich, ale moim zdaniem dawanie przykładu jest znacznie ważniejsze. Uważam, że cały rząd powinien być już w tej chwili zaszczepiony" - stwierdził Dudek.

Rozwiń