Wskoczyła w "zdradliwe" bikini. Modne, ale ma jeden minus

Sezon urlopowy rozpoczął się już w najlepsze. Jeśli masz wątpliwości, co wsadzić do walizki, wybierając się w ciepłe kraje, przychodzimy z pomocą. Warto zabrać ze sobą zwiewną sukienkę maxi oraz taką, która wygląda jak ręcznie dziergana na szydełku. Duża plażowa torba to must have, podobnie jak okulary przeciwsłoneczne (najlepiej z prostokątnymi szkłami) oraz wygodne klapki i sandałki.