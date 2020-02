WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Proste sposoby na farbowanie. Zdrowe i piękne włosy w zasięgu ręki Częste farbowanie i nieodpowiednie kosmetyki do pielęgnacji włosów mogą znacznie wpłynąć na ich stan. Dlatego warto o nie zadbać nie tylko od zewnątrz, ale i również od środka. Z pomocą mogą przyjść odpowiednie odżywki oraz delikatne kosmetyki farbujące. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przepis na gęste i błyszczące włosy nawet zimą (123RF) Czasem wystarczy odpocząć Farby do włosów, szczególnie te trwałe, mogą znacznie osłabić strukturę poszczególnych pasemek. Składniki zawarte w farbach spulchniają włos tak, by farba mogła wniknąć jak najgłębiej w jego strukturę. Taki zabieg jest bezpieczny, jeśli farbujesz włosy stosunkowo rzadko, mniej więcej raz w miesiącu. Jeśli robisz to częściej, włosy nie nadążą się samoczynnie regenerować, a co za tym idzie staną się bardziej wrażliwe i szybciej stracą swój zdrowy blask i kolor. By go odzyskać, kobiety decydują się na kolejne farbowanie i tak błędne koło się zamyka. Różnica między kremem, a farbą Alternatywą dla trwałych farb będą kremy do włosów. Działają w podwójny sposób, nie tylko zmieniając kolor, ale również odżywiając włosy, dzięki czemu mają więcej blasku i są jedwabiście miękkie. Jednocześnie, w przeciwieństwie do farby nie dają trwałego efektu. Kolor utrzymuje się średnio przez 28 myć, a już po kilku dniach widać lekkie rozjaśnienie kolorów. Kremy doskonale nadają się więc do podkreślenia naturalnego koloru włosów bądź eksperymentowania z nową barwą. Shutterstock.com Podziel się Na wyjątkowe sytuacje Jeśli czeka cię ważne spotkanie, a nie masz czasu na długotrwałe farbowanie lub po prostu chcesz przykryć odrosty, użyj profesjonalnego retuszera, który będzie w stanie utrzymać się na głowie aż do następnego mycia. Buteleczki w różnorodnych kolorach znajdziesz w niemal każdej drogerii, a nałożenie go jest wyjątkowo proste. Należy jedynie rozpylić farbę na siwych pasmach i gotowe. Umiejętnie nałożony kosmetyk nie pozostawi plam i nie zabarwi skóry na skórze. Działanie kosmetyku jest krótkotrwałe, ponieważ nie ingeruje on w samą budowę włosa i jest bezpieczny. Możesz więc używać go zarówno przed ważnymi uroczystościami, ale również na co dzień. Pielęgnacja to klucz do sukcesu Zazwyczaj tuż po nałożeniu farby efekt jest fenomenalny – włosy lśnią, świetnie się układają, a kolor wygląda jak naturalny. Z biegiem czasu fryzura może jednak stracić swój naturalny blask i wymagać ponownego odświeżenia. Aby uniknąć ponownego farbowania w krótkim czasie, warto zastosować odpowiednie kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów farbowanych. Specjalny szampon to podstawa i powinien znaleźć się w łazience każdej kobiety, która farbuje włosy. Dodatkowo warto stosować odżywki i wzmacniające maski, które poprawiają strukturę włosów i odnawiają naturalny połysk. Delikatne dla skóry Zamiast regularnie farbować włosy, możesz wzmocnić efekt poprzez okazjonalne używanie szamponów koloryzujących. Podobnie jak retuszer sprawdzi się w wyjątkowych sytuacjach i jednocześnie nie nadwyręży włosów. Szampony farbujące nie uczulają i nie osadzają się na skórze. Możesz więc używać ich pod prysznicem bez konieczności zakładania specjalnych rękawiczek.