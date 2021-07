Prostowanie włosów na mokro. Fakty i mity

Wysuszyć, wymodelować, a na koniec musnąć pasma (wybrane albo wszystkie) rozgrzanymi płytkami prostownicy. Tak to do niedawna działało. Teraz dzięki odpowiedniej wentylacji i sprytnym czujnikom, poziom wilgoci i temperatury jest na podobnym, stałym poziomie, a pasma nie są przegrzewane. Prostując włosy na mokro, wystarczy wpierw osuszyć je ręcznikiem, a sam proces suszenia jest bezpieczny dla każdego twojego kosmyka. Prostując, możesz usłyszeć dźwięk skwierczenia, czyli wody, która odparowuje, ale to naturalne zjawisko. Wybierając prostownicę do prostowania na mokro, zwróć uwagę na to, czy ma specjalne otwory do odprowadzania wilgoci, w przeciwnym wypadku w środku urządzenia w trakcie stylizowania włosów na gorąco będzie jej zbyt wiele, a gorące płytki mocno ja podgrzeją, co doprowadzi do przegrzania włosów.