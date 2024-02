Prosty patent na nornice. Spryskaj tym dziury, a uciekną w mig

Jeśli chodzi o szkody, które nornice mogą wyrządzić w ogrodzie, można je porównać do kretów. Te ostatnie, jak wiadomo, są obiektem wyjątkowej antypatii ogrodników. Nornice, podobnie jak krety, są w stanie dokonać poważnych zniszczeń w ogrodzie w przeciągu zaledwie jednej nocy. Jak więc skutecznie się ich pozbyć?

Nornice to niewielkie szkodniki, które, choć wyglądem przypominają dużego chomika i pokryte są brązowo-rudym futerkiem, nie są sympatycznymi zwierzętami - zwłaszcza gdy przedostaną się do ogrodu. Wówczas wychodzi z nich ich niszczycielska natura.

Nornice nie zapadają w sen zimowy, przez co mogą rujnować ogród przez cały rok. Podobnie jak wcześniej wspomniane krety, poruszają się w wybudowanych przez siebie podziemnych korytarzach. Budując je, potrafią zniszczyć systemy korzeniowe roślin, co zwykle kończy się ich obumarciem.

Jak go przygotować? Wymieszaj papryczkę chilli z litrem wody i wlej specyfik do atomizera. Spryskaj nim wejście do tuneli, a także krzaki i drzewa, którymi nornice mogłyby się zainteresować. Zapach kapsaicyny skutecznie odstraszy szkodniki.