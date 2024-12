Prosty trik. Już nie zapłacisz majątku za ogrzewanie

Cały trik polega na zakupie bardzo taniej tekstury pokrytej folią aluminiową . Wystarczy wyciąć odpowiedni kawałek pod wymiar i umieścić go za kaloryferem . Ta nieskomplikowana metoda pomaga w izolacji ścian, zatrzymując ciepło w pomieszczeniach i minimalizując jego straty. Jedna z internautek napisała nawet w sekcji komentarzy, że stosuje ten sposób od lat 80.

Co jeszcze można zrobić, by zaoszczędzić na ogrzewaniu? Ekspertka "The Sun", Laura Court-Jones, podzieliła się swoimi radami. "Całkowite wyłączenie urządzeń i świateł, których nie używasz, może obniżyć rachunki za energię, szczególnie zimą". Kobieta poleca też zainwestowanie w inteligentne liczniki. "Są świetnym sposobem na kontrolowanie zużycia energii, głównie dlatego, że pozwalają sprawdzić, gdzie i kiedy zużywane są gaz i prąd" – czytamy.