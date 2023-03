Prosty trik ogrodnika. Już nigdy nie kupisz czosnku

Następnie, weź do ręki główkę czosnku. Z góry zetnij ok. 0,5 cm. Każdy ząbek czosnku powinien być widoczny. Następnie, wrzuć główkę czosnku do półlitrowego słoika i zalej go w całości wodą. Odstaw słoik z czosnkiem na bok. Potrzebny ci będzie dopiero wtedy, kiedy zauważysz, że z góry czosnku zaczyna wyrastać łodyga, a dół powoli wypuszcza korzenie.