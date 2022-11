Nigdy nie wyrzucaj łupin po czosnku. Szybko sobie podziękujesz

Zastosowania czosnku w kuchni są wielu z nas doskonale znane. Czosnek pomaga również przy przeziębieniach i chorobach, a także w powrocie do zdrowia. Mało kto jednak wie, że przydaje się też przy dbaniu o skórę twarzy czy o włosy. W tym przypadku kluczowe będą w szczególności jego łupiny, które trafiają najczęściej do kosza na śmieci. Nie musimy zapewne podkreślać, jak wielki jest to błąd. Przekonajcie się sami i poznajcie najciekawsze triki.