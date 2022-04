Protest przed ambasadą Rosji w Rydze. Łotyszki sprzeciwiają się przemocy seksualnej wobec Ukrainek

"Nagie kobiety przykryte kocem na poboczu drogi. Rosyjscy żołnierze gwałcili je, zabili, a następnie próbowali spalić. Rosjanie są wydalani z Kijowa, a cały świat jest świadkiem ich skrajnego okrucieństwa. Nie jestem pewna, czy istnieją słowa, aby opisać to, co po sobie zostawili" - czytamy we wpisie Liubov Tsybulskiej.