Ofiary gwałtów z Ukrainy a brak dostępu do aborcji w Polsce. "Wywołuje to u nich silny stres"

- Od 1 marca do 12 kwietnia zgłosiły się do nas 102 Ukrainki z ciążą poniżej 12. tygodnia, którą chciały przerwać. To kobiety, które uciekły z Ukrainy w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Przybyły do Polski i szukają dostępu do aborcji - mówi w rozmowie z WP Kobieta Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu, organizacji należącej do Aborcji Bez Granic, która codziennie pomaga Polkom w dostępie do bezpiecznej aborcji.