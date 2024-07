Ziemniaki biedronkowej marki Warzywniak nie zawierały żadnych pozostałości pestycydów, z kolei w tych z Ryneczku Lidla wykryto związek o nazwie propamokarb . Jest to substancja czynna o działaniu grzybobójczym, stosowana w ochronie roślin przed chorobami grzybowymi, takimi jak fytoftoroza czy zgorzel siewek.

Fundacja Pro-Test po raz trzeci wykonała badania dostarczające konsumentom wiedzę na temat tego, co znajduje się w popularnych produktach spożywczych. Wkrótce zostaną opublikowana wyniki testów kolejnych produktów.

