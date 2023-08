Nie wyrzucaj ziemniaków po obiedzie. Jest patent, jak je wykorzystać

Jak przygotować taką przekąskę? To bardzo proste. Wystarczy, że na blaszce wyłożonym papierem do pieczenia położysz ziemniaki, a następnie, zgnieć je za pomocą niewielkiego słoiczka bądź szklanki. Tak przygotowane ziemniaki polej niewielką ilością passaty pomidorowej, posyp serem i innymi, ulubionymi dodatkami. Na końcu, włóż je do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i piecz je przez 15 minut.