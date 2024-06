Dodaj łyżkę. Ziemniaki ugotują się w mig

Polska ziemniakami stoi. Przeciętny Polak spożywa ok. 56 kilogramów ziemniaków w ciągu roku. Trudno się temu dziwić. To bardzo smaczne i tanie warzywo, które można wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów.

Przygotowujemy z nich placki, frytki, kopytka czy pyzy, jednak najczęściej po prostu je gotujemy. Ten proces wymaga wiele cierpliwości. W zależności od gatunku ziemniaki gotuje się od 25 do nawet 40 minut . Jak przyśpieszyć gotowanie ziemniaków? Poznaj prosty sposób.

Ziemniaki to jedno z najtańszych i zarazem najzdrowszych warzyw. W bulwach skrywa się wiele składników odżywczych, takich jak potas, mangan, miedz, jod czy sód. To także źródło witamin z grupy B, witaminy A i C. Są lekkostrawne i niskokaloryczne. W 100 g ugotowanych ziemniaków bez dodatków znajduje się zaledwie 70 kcal. Można jeść je bez wyrzutów sumienia.