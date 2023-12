Przed śmiercią jego relacja z matką uległa pogorszeniu. "Zerwali kontakt"

Po wezwaniu pogotowia, karetka nie zabrała 56-latka do szpitala. Medycy odmówili przewiezienia Gabriela Seweryna do placówki medycznej, zaznaczając, że powodem odmowy było rzekome agresywne zachowanie mężczyzny. W sieci pojawiło się jednak nagranie rzucające nowe światło w tej sprawie. Śmierć projektanta rodzi szereg dyskusji, jednak wygląda na to, że dopiero śledztwo prokuratury może wyjaśnić okoliczności odejścia 56-latka.