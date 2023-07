Przed urlopem włóż monetę do zamrażarki. Trik petarda

Sprytny trik z monetą

Metoda jest banalnie prosta. Do niewielkiego naczynia wystarczy wlać wodę i włożyć do zamrażarki dzień przed wyjazdem. Woda zamieni się w lód, na którego powierzchni trzeba położyć monetę. Jeśli po powrocie będzie dokładnie w tym samym miejscu, to o nic nie musimy się martwić. Lecz jeśli znajduje się wewnątrz lodu bądź na dnie naczynia, wiemy, że miała miejsce przerwa w dostawie prądu. Wtedy jedzenie nadaje się tylko do kosza.