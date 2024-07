Przed wyjazdem włóż monetę do zamrażalki. Szybko sobie podziękujesz

Sezon urlopowy właśnie się rozpoczął. Wielu z nas zaplanowało wyjazdy z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zanim opuścimy dom, czeka nas wiele przygotowań. Spakowanie potrzebnych rzeczy to tylko początek. Trzeba odpowiednio zabezpieczyć dom i pozbyć się z niego nadmiaru jedzenia.

W tym celu warto wykorzystać wszystkie produkty, które mamy w lodówce. Po powrocie nie będą nadawały się już do spożycia. A co z żywnością przechowywaną w zamrażarce? W teorii nie powinna się zepsuć. Jeśli nie chcesz ryzykować, wypróbuj trik z monetą.

Wrzuć monetę do zamrażarki. Szybko sobie podziękujesz

Planujesz dłuższy wyjazd, a w twojej zamrażarce znajduje się zmrożone mięso, owoce lub warzywa? Sięgnij po niewielki pojemnik i wypełnij go zimą wodą, a następnie włóż go do zamrażarki. Po kilku godzinach woda zamieni się w lód. Przed samym wyjazdem połóż na nim monetę. Jeśli po powrocie moneta będzie znajdowała się w tym samym miejscu, oznacza to, że urządzenie przez cały czas trzymało stałą temperaturę.

Żywność przechowywana w takich warunkach nadaje się do spożycia. Jeżeli moneta znajdzie się wewnątrz lodu bądź na dnie naczynia, to znak, że w trakcie wyjazdu doszło do przerwy w dostawie prądu. Rozmrożona żywność nie nadaje się do ponownego mrożenia, a jedynie do wyrzucenia.

Jak długo można mrozić jedzenie?

Mrożenie to jeden z najpopularniejszych sposobów konserwacji żywności. Wystarczy wrzucić ją do zamrażarki i wyciągnąć na kilka godzin przed planowanym gotowaniem. Po całkowitym rozmrożeniu jest gotowa do obróbki termicznej.

W zamrażarce lądują produkty takie jak mięso, pieczywo, lody, warzywa czy owoce, najczęściej te jagodowe. Jak długo można przechowywać mrożone mięso? Wołowinę i cielęcinę należy zjeść w przeciągu 8 miesięcy, wieprzowinę w ciągu 6 miesięcy, a drób po maksymalnie trzech miesiącach.

A co z owocami? Maliny, truskawki, jagody i borówki można przechowywać w zamrażarce przez 3 miesiące. Pozostałe owoce oraz warzywa należy spożyć w przeciągu pół roku.

