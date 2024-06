Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Zwróć na to uwagę. Tak rozpoznasz słodkiego arbuza

Arbuz to jeden z najchętniej kupowanych owoców. Jest smaczny, zdrowy, niskokaloryczny, a do tego doskonale gasi pragnienie. Jeśli marzy ci się słodki arbuz, zwróć uwagę na jego wygląd. Tak rozpoznasz, czy jest słodki.

Czy jest coś lepszego niż kawałek soczystego, słodkiego arbuza w upalny dzień? To jeden z najpopularniejszych letnich owoców. Można wykorzystać go do sałatki, lemoniady czy zjeść ot tak, bez żadnych dodatków.

Z pewnością nieraz zdarzyło ci się kupić arbuza, który nie był słodki ani soczysty. Jak tego uniknąć? W trakcie zakupów zwróć uwagę na kilka szczegółów. W ten prosty sposób rozpoznasz, czy owoc jest słodki, czy też nie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wybrać słodkiego arbuza?

Arbuz to roślina z rodziny dyniowatych. Uprawiano ją już w czasach starożytnych. Naturalnie występuje na terenach tropikalnych, m.in. w północnej Afryce i południowo-zachodniej Azji.

Można kupić go w każdym markecie, gdzie często jest sprzedawany w całości. Jak wybrać słodkiego arbuza? W trakcie zakupów zwróć uwagę na ogonek, skórkę i rozmiar. Im jest większy, tym słodszy. Z kolei ogonek wskazuje na dojrzałość. Powinien być twardy i suchy. Jeśli jest choć trochę wilgotny, odłóż owoc na półkę.

A co ze skórką? Powinna być jędrna, twarda i ciemnozielona. Na jej powierzchni powinny znajdować się drobne, "pajęcze" sieci. Jak upewnić się w wyborze? Sięgnij po największy okaz, stuknij w niego kilka razy i wsłuchaj się w dźwięk. Jeśli będzie przypominał ten, który wydobywa się z drewna, oznacza to, że owoc jest soczysty, a co za tym idzie, słodki.

Jak przechowywać arbuza?

Arbuz składa się w 93 proc. z wody. Po przekrojeniu należy przechowywać go w lodówce, bowiem szybko traci jędrność. Jak przechowywać arbuza? Pokrój go w kostkę, a następnie umieść go w hermetycznym pojemniku. Owoc przechowywany w ten sposób nie "wchłonie" zapachu lodówki, a także zachowa świeżość na dłużej.

Czy arbuza można mrozić? Ze względu na wysoką zawartość wody owoc nie nadaje się do mrożenia. Po wyjęciu z zamrażalnika straci wodę wraz z całym swoim smakiem. Stanie się miękki i nie będzie nadawał się nawet na lemoniadę.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl