Wsyp do wody i zanurz truskawki. Pozbędziesz się pestycydów

Truskawki rosną na grządkach. Owoce mają styczność z ziemią, w której roi się od zanieczyszczeń czy jaj pasożytów. Wszystko to osadza się na truskawkach, dlatego też spożycie niemytych owoców to nie najlepszy pomysł. Sama woda nie wystarczy, bowiem nie pozbędzie się z nich resztek nawozów czy pasożytów.

Jak prawidłowo myć truskawki? Potrzebujesz dwóch rzeczy — sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Zaraz po przyjściu do domu opłucz truskawki w zimnej wodzie. W ten sposób pozbędziesz się resztek ziemi. Po opłukaniu zabierz się za przygotowanie domowej płukanki do owoców. Zacznij od roztworu sodowego, który usunie szkodliwe substancje z owoców. Wlej do miski litr zimnej wody i dodaj do niej łyżkę sody. Wrzuć do niej truskawki i pozostaw je tam na 5 minut.