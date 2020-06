Przegląd najmodniejszych szortów tego sezonu! Masz je w swojej szafie?

Zdecydowanie są jednym ze znaków rozpoznawczych lata. Nie każdy wie, że ich popularność, choć rozpoczęła się w latach 20’, osiągnęła swój szczyt w 70’, kiedy James Brown wydał hit "Hot Pants". Od tamtej pory towarzyszą modzie w praktycznie każdym sezonie – świetnie odnajdując się także w zimowych stylizacjach. Sprawdź, które modele będą najmodniejsze tego lata!

W surfer’skim stylu

Codzienny luz towarzyszący wakacjom to także element charakterystyczny dla stylu określanego jako "surfer". Wykreowany przez amerykańską młodzież zafascynowaną surfowaniem na falach. To właśnie tam pojawiły się wygodne, jeansowe szorty. W tym sezonie koniecznie mają mieć długość lekko powyżej połowy uda oraz przetarcia i dziury, wraz z postrzępionymi nogawkami. Jeśli kolor – to niebieski, symbolizujący kolor morza. To do nich idealnie pasuje t-shirt, a w chłodne wieczory – oversize’owa bluza.

Dzianinowe (w komplecie)

Lato to zdecydowanie przewiewne tkaniny, a do takich należy dzianina. W tym sezonie wykonane z niej szorty to jeden z must have’ów. Są lekkie, mają luźny krój i przede wszystkim – nie krępują ruchów. W ofercie wielu marek dostępne są także w kompletach z luźnymi bluzami lub dopasowanymi topami. A wszystko to utrzymane w kolorach ziemi: beżach, brązach i odcieniach plażowego piasku!

Z wysokim stanem

Choć kiedy myślimy o szortach, przed oczami ukazują nam się biodrówki, to w tym sezonie stawiamy na jeans’owe modele z podwyższoną talią i koniecznie zapięciami na guziki. Te ostatnie to powrót do amerykańskich korzeni jeansów. Taki fason spodenek pozwala wydłużyć i wyszczuplić sylwetkę, a dodatkowo pomaga ukryć nie lubiane przez nas "boczki". Świetnie prezentują się z koszulą, ale także śmiało możemy do nich założyć jedno lub dwuczęściowy strój kąpielowy.

Dresowy set

W ostatnich miesiącach dres okazał się naszym ulubionym towarzyszem. Jego wersja mini, wykonana z lekkiej bawełny, pozostanie z nami także latem, bo szorty wykonane z tego materiału zyskały sobie już spore grono fanów. Nie dość, że są wygodne, pasują praktycznie do wszystkiego - i do klapek i do adidasów, to jeszcze są dostępne w wielu kolorach, w tym – tych najmodniejszych: fioletowym, ciemnozielonym czy pomarańczowym. Jednak tego lata poszukaj tych, których nogawki wyglądają jak dwie, złączone krople wody – tworząc z boku nogi naturalne i ultra kobiece wycięcie! Jak przystało na klasyczne dresy – kupimy je także w zestawie z bluzą.

Dobry wzór

Nie tylko do naśladowania! W tym sezonie wszelkie printy, a w tym te geometryczne i azteckie są jak najbardziej na topie. A fakt, że towarzyszą im wakacje sprawia, że praktycznie nie mają granic w swoich zestawieniach. Dlatego dobierz do nich koszulkę z ulubionym motywem i wygodne buty. Taka stylizacja to definicja weekendowej swobody. Charakter tych spodenek zmienisz zdecydowanie za pomocą białej koszuli i klapek wykonanych ze skóry w korespondującym z górą kolorze.

