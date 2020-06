Szorty ze znanej sieciówki to hit na lato. Ten krój wyjątkowo wyszczupla nogi

Szorty ze znanej sieciówki to absolutny must have sezonu. Mają wysoki stan, przez co optycznie wyszczuplają nogi, a ich krój jest tak uniwersalny, że można łączyć je z wieloma ubraniami.

Najmodniejsze szorty na lato 2020 (Getty Images)