Przejrzała telefon męża. Anna odkryła prawdę i nie wie, jak się zachować

Sprawdzanie wiadomości partnera jest jednym z najbardziej irytujących zachowań. W końcu w ten sposób narusza się prywatność drugiej osoby. Anka przeczytała kontrowersyjną rozmowę męża z obcą kobietą i teraz nie wie, jak się zachować.

"Coś mnie ostatnio tknęło i zajrzałam do telefonu męża. Na Messengerze rozmawia od września 2019 roku z młodą dziewczyną. Nie wiem, czy mieszka w naszym mieście, ale ciągle piszą do siebie" – opisuje Anna, jedna z użytkowniczek forum WP Kafeteria.

"Mąż stoi na bramce jako ochroniarz i w wiadomościach to chyba ona pisała, że wpadnie na chwilę. Jest mi cholernie przykro. Nie powiedziałam mu nic, jednak miałam typowego focha" – dodaje Anka. Następnego dnia kobieta ponownie zajrzała do telefonu męża, ale wszystkie wiadomości były już skasowane. "Pewnie zorientował się, że go sprawdziłam" – zastanawia się.

Kobieta i tak ma podstawę do poruszenia tematu, ponieważ zdążyła zrobić screeny. "Nie wiem, co mam zrobić. Może nie powinnam zaglądać? Ale z drugiej strony nie powinien wysyłać takich wiadomości" – uważa i prosi o radę.

Internautki są podzielone. "Weź dziada za fraki, do ściany i po kolei niech się tłumaczy. Co to, kto to, jak długo, co łączy i tak dalej. Poznaj jego zdanie i później zobaczysz, co dalej" – podpowiada jedna z nich. Z kolei druga radzi, aby ochłonęła: "Może pisze z nudów, faceci tak mają. Mój ojciec kiedyś pisał świńskie SMS-y z jakaś kobietką i chyba się tym jarał, potem mu przeszło".