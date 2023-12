Przełam schematy i rutynę wraz z Converse w akcji Crete Next - Hack the Rhythm!

Hack the Rhythm to hasło będące dopełnieniem kampanii Create Next. To zdecydowane podkreślenie wyjścia poza schematy, łamanie stereotypów i zmiany otaczającej rzeczywistości. Converse postanowił zmienić rutynę dnia i sprawić, że jesienno-zimowy czas nabierze ciekawszych barw. Hasło ma zachęcać do totalnej swobody w tworzeniu nowego rytmu do melodii, która już dawno się osłuchała. To nie jest tylko akcja reklamowa, to manifest kreatywności, podkreślający wartość wyrazistości, oryginalności i odwagę w eksperymentowaniu. Hack the Rhythm zachęca młodych ludzi do eksplorowania, niezależności. Hasło ma skłonić również do zatroszczenia się o siebie w tym przepełnionym szarością czasie. Środkiem wyrazu jest nie tylko unikalny wygląd butów i ubioru, ale również cały styl życia. Marka daje swobodę, by tworzyć własny rytm, od modowego ekspresjonizmu, nagięcia codziennych przyzwyczajeń aż po eksperymenty ze sztuką.