Przełom w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Rzecznik rodziny zabrał głos

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w portugalskiej miejscowości Praia da Luz. Rodzice zeznali, że zostawili ją wieczorem w pokoju hotelowym i poszli na kolację z przyjaciółmi. Mówili, że na zmianę zaglądali do dzieci. Matka zeznała, że kiedy zajrzała do córki ok. 22, zobaczyła puste łóżko. Zawiadomiła wówczas policję.