Przemek Kossakowski o przebywaniu w samotności. "Nie mam z tym problemu"

Przemek Kossakowski o samotności

Jeden z ostatnich, wolnych weekendów Kossakowski spędził nad polskim morzem. Dziennikarz już niedługo wraca do swojej pracy do Warszawy, ponieważ właśnie zakończył nagrania do trzeciego sezonu programu "Down The Road". Wolne chwile postanowił poświęcić nauce kitesurfingu, choć niestety, pogoda temu nie sprzyjała.