Przemysław Kossakowski pokazał zdjęcie po botoksie. Efekt jest przerażający

Kossakowski z wykształcenia jest malarzem. Przez kilka lat mieszkał na wsi w totalnym odosobnieniu. Po rozwodzie z pierwszą żoną w wiejskiej chacie spędził sam dwa lata. Wreszcie zaczęło brakować mu ludzi. By spróbował swoich sił w nowo powstającej telewizji namówili go znajomi. Do TTV trafił prosto z urzędu pracy, a jego projekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem widzów.