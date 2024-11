Przepracowała jeden dzień. Taką emeryturę otrzymuje

Według polskiego systemu emerytalnego, do pobierania świadczenia emerytalnego upoważnione są osoby, które ukończyły 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn). Oprócz tego, muszą też udowodnić minimalny, wymagany staż pracy, czyli kolejno 20 lat i 25 lat.

Wśród kobiet, najwyższą emeryturę pobiera seniorka, która przepracowała 61 lat, a wniosek o przejście na emeryturę złożyła w wieku 81 lat. Jej kapitał emerytalny wyniósł 1,8 mln zł. Co miesiąc otrzymuje na konto bankowe 37,9 tys. zł.

