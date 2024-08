Przepracowała jeden dzień. Wysokość jej emerytury zaskakuje

System emerytalny w Polsce staje przed coraz większymi wyzwaniami. Rosnąca liczba emerytów otrzymujących minimalne świadczenia oraz przypadki osób z ekstremalnie niskimi emeryturami budzą niepokój i stawiają pytania o przyszłość zabezpieczenia finansowego seniorów. Obecna sytuacja zmusza do refleksji nad koniecznością zmian w systemie emerytalnym i poszukiwania rozwiązań, które zapewnią godne życie osobom w wieku poprodukcyjnym.

Aktualna minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, jednak aby ją otrzymać, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Kobiety muszą wykazać się 20-letnim stażem pracy, a mężczyźni 25-letnim. Wiek emerytalny wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Niestety, coraz więcej osób nie spełnia tych kryteriów, co prowadzi do dramatycznie niskich świadczeń emerytalnych.

Ostatnio media obiegła informacja o mieszkance Legnicy, której przypadek obrazuje skalę problemu niskich emerytur w Polsce. Kobieta przepracowała w swoim życiu zaledwie jeden dzień, co przełożyło się na wysokość jej świadczenia emerytalnego, które wynosi zaledwie 43 grosze miesięcznie.

Przypadek legniczanki nie jest odosobniony. Rośnie liczba seniorów, którzy z różnych przyczyn nie wypracowali odpowiedniego stażu pracy, co skutkuje otrzymywaniem świadczeń znacznie poniżej minimalnej emerytury. Sytuacja ta stawia przed społeczeństwem i rządzącymi poważne wyzwanie - jak zapewnić godne życie osobom starszym, których świadczenia są rażąco niskie?

W obliczu narastających problemów z wypłacalnością systemu emerytalnego coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. Ekonomiści argumentują, że taka zmiana mogłaby przyczynić się do poprawy stabilności systemu ubezpieczeń społecznych. Marek Zuber, ekonomista, w rozmowie z Gońcem zwraca uwagę na niekorzystne proporcje między osobami pobierającymi świadczenia a tymi, które pracują i odprowadzają składki.

Dyskusja na temat podwyższenia wieku emerytalnego budzi jednak kontrowersje i sprzeciw znacznej części społeczeństwa. Mimo to eksperci podkreślają, że bez podjęcia zdecydowanych kroków, problem niskich emerytur będzie się pogłębiał. Konieczne jest wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony zapewnią stabilność systemu, a z drugiej - zagwarantują godne życie emerytom.

