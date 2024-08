Zanieś do ZUS. Podwyższa emeryturę

W przypadku problemów z uzyskaniem dokumentów, można dostarczyć do ZUS m.in. zapis w legitymacji ubezpieczeniowej umów o pracę , dokumentację angażów, zmiany w wynagrodzeniach, wpisy do starych dowodów osobistych oraz zeznania świadków, najlepiej byłych współpracowników. Te informacje, choć niekompletne, mogą wspomóc proces.

Rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, Iwona Kowalska-Matis, zaznacza, że w legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną nazwę firmy i jej ostatnią siedzibę . To podstawa do poszukiwań w archiwach przechowujących dokumentację osobową i płacową.

Dostarczenie brakującego świadectwa pracy do ZUS spowoduje ponowne przeliczenie emerytury. W rezultacie możliwe jest zwiększenie wysokości wypłacanej emerytury, co pozwoli na wyższe świadczenia od następnego miesiąca. Brak dokumentacji nie uniemożliwia złożenia wniosku o emeryturę; nadal można to zrobić, a brakujące dokumenty dostarczyć później. Po ich dostarczeniu wysokość emerytury zostanie skorygowana.