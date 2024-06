Nigdy się nie ożenił. Otwarcie mówi, co za tym stoi

Chociaż Michał Bajor zrobił ogromną karierę i wylansował wiele przebojów, m.in. "Taka miłość w sam raz" czy "Moja miłość największa", nigdy się nie ożenił. W jednym z wywiadów przyznał jednak, że była to jego świadoma decyzja, a nie przymus.

Mimo to artysta wcale nie czuje się nieszczęśliwy.

Nie ma żony i dzieci. Po latach wyznał, co za tym stoi

Nie ma żony i dzieci. Po latach wyznał, co za tym stoi

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!