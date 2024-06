"Emerytura seksualna" Polek. Wskazano decydujący moment

Klaudia Latosik jest edukatorką seksualną i terapeutką, a także współautorką książki "Najlepsze przed Tobą. O dojrzałej sztuce kochania". Na co dzień pomaga osobom po 55. roku życia odkrywać nowe spojrzenia na intymność i odczarowuje powszechne przekonanie, że w pewnym wieku ludzie nie są zainteresowani seksem.

Ekspertka zwraca uwagę, że niezależnie od wieku, życie erotyczne jest istotnym elementem życia, zwłaszcza osób będących w związku. Seks przyczynia się do poprawy zdrowia i kondycji psychicznej oraz fizycznej organizmu. Klaudia Latosik stara się odczarować przekonanie, że kiedy przechodzimy na emeryturę zawodową (najczęściej w wieku 60-65 lat), jednocześnie musimy zrezygnować z seksu.

Specjalistka zaznaczyła, że mimo młodego wieku chce pomagać innym, zwłaszcza tym o których często się zapomina. Latosik zauważyła, że temat seksu u seniorów jest pomijany, dlatego też postanowiła go zbadać.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!