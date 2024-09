Dała koncert w Czechach. Pokazała się w króciutkiej sukience

To jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia. Ewa Farna jest na scenie już 15 lat. W ostatnich miesiącach koncertowała głównie w Czechach, ale pod koniec roku wystąpi również w Polsce. Zobaczymy ją w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie oraz Gdańsku.

Kobalt to najbardziej wyrazisty z odcieni niebieskiego. Ma w sobie coś tajemniczego i szlachetnego, nie bez powodu upodobała go sobie księżna Kate. Przyciąga spojrzenia niczym magnes, dlatego tak dobrze wypada w scenicznych stylizacjach . Kobaltowa sukienka doskonale podkreśliła zimową urodę Ewy.

Ale w stylizacji artystki uwagę zwraca coś jeszcze. Chodzi o metaliczne kowbojki, które z impetem wkroczyły do świata mody. W tym sezonie rządzą na ulicach. Pokochały je też polskie gwiazdy - Sylwia Grzeszczak, Agnieszka Woźniak-Starak czy Kasia Moś. Noszą je zarówno do kwiecistych sukienek w stylu boho, jak i jeansowych dzwonów. Wszystko wskazuje na to, że jesienią 2024 też będą wszędzie.