Przeszkadzało jej nazwisko. Jaruzelska podjęła dramatyczną decyzję

Jeżeli wierzyć plotkom, pomiędzy Lindą a Jaruzelską bardzo szybko pojawiła się wzajemna fascynacja, która przerodziła się w gorące uczucie. Aby uniknąć sensacji, mieli robić wszystko, by związek pozostał sekretem. Co więcej, to Jaruzelska odeszła od Lindy, gdy dowiedziała się o jego romansie. Para miała rozstać się po roku znajomości. Sam aktor od lat ani razu nie zabrał głosu w tej sprawie. Monika Jaruzelska natomiast kilka razy, bardzo tajemniczo, odnosiła się do przeszłości.