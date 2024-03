Poszła do Solorza. Chciała lepiej zarabiać

- Kasa też jest ważna, żeby była jasność. Polsat lepiej płaci oczywiście, ale też wydaje mi się, że to kwestia już innego etapu w moim życiu. Teraz nie mogłabym sobie pozwolić na coś, co robiłam, jak zaczynałam w mojej pierwszej stacji. I to jest kwestia też dobrych negocjacji, więc jestem zaangażowana w to bardzo mocno – zaznaczyła prezenterka w rozmowie z Newseria Lifestyle, dając do zrozumienia, że wraz z nabywanym doświadczeniem musi cenić się coraz bardziej.