Przeszła dwie operacje. "Już nigdy nie będę słyszeć tak, jak kiedyś"

Sarsa zasłynęła nie tylko charakterystycznym wyglądem i fryzurą z dwoma "rogami", ale głównie dzięki swojemu talentowi muzycznemu. Artystka gra na pianinie, gitarze i ukulele, a jej piosenka "Naucz mnie" z 2015 roku do tej pory zdobyła ponad 64 mln wyświetleń na YouTube.

W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" przyznała, że jest po dwóch operacjach wszczepienia implantów do obu uszu.

Kim jest ukochany Sarsy? Paweł Smakulski to utalentowany muzyk, producent i multiinstrumentalista. W przeszłości związany był z zespołem Golden Life, obecnie zajmuje się komponowaniem muzyki filmowej, m.in. do takich produkcji jak "Jak zostać gwiazdą" czy "Volta". W rozmowie z "Wysokimi Obcasami" wokalistka przyznała, że jej życie ma specyficzny rytm, co powoduje, że "z drugą osobą tworzy się specyficzny układ". Sarsa dodała również, że nie byłaby w stanie być w związku z kimś, kto nie zna branży muzycznej.