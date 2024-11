Przetrzyj i rozłóż w szafkach. Pozbędziesz się moli raz na zawsze

Mole spożywcze to szkodniki, które lubią zadomawiać się w kuchennych szafkach. Niestety pozbycie się ich często jest długotrwałym i męczącym procesem, przez co stale martwimy się o zdatność naszej żywności. Zobacz, jak w naturalny i banalnie prosty sposób je przepędzić.

Skąd biorą się mole spożywcze?

Mole spożywcze to małe owady przypominające motyle, o dużo smuklejszej budowie i brązowym umaszczeniu. Często możemy je przyłapać również w formie białych larw, które potrafią wyrządzić największe szkody. Zazwyczaj żerują pośród suchych produktów takich jak mąka, kasze, ryż, cukier czy przyprawy, jednak ich obecność na tym się nie kończy. Małe gąsienice potrafią przegryzać foliowe opakowania, dlatego z łatwością dostają się tam, gdzie zechcą.

To zmora wielu kuchennych pomieszczeń, jednak zanim się tam dostaną zazwyczaj "przenosimy je" ze supermarketu. Mogą dostać się już do poszczególnych produktów nawet na etapie produkcji. Jednak aby tego uniknąć, warto dokładnie obejrzeć każdy produkt, czy przypadkiem nie zawiera malutkich dziurek lub białych kokonów.

Domowy sposób na mole

Jeśli już jakimś trafem, niechciani lokatorzy wkradli się do naszych półek, należy jak najszybciej pozbyć się wszystkich skażonych produktów żywnościowych. Oczyszczenie pudełek z zawartością jedzenia będzie niewystarczające, ponieważ mole rozprzestrzeniają się bardzo szybko i najprawdopodobniej znajdują się w całych opakowaniach. Ich jajka są bardzo małe, wręcz niewidoczne gołym okiem. Dlatego jeśli nie mamy pewności, lepiej wyrzucić cały produkt, a nawet to, co znajduje się dookoła.

Inwazja tych insektów może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego trzeba działać jak najszybciej. Najskuteczniejszą metodą będzie dokładne przetarcie wszystkich półek i szuflad roztworem wykonanym z wody i octu w proporcji 1:1. Dla lepszego efektu można wrzucić do niego kilka goździków lub olejek eteryczny z cytrusów. Jeśli to mamy już za sobą, to w okolicach przetartych miejsc, należy rozłożyć liście laurowe, a szafki pozostawić puste. Mole kiedy poczują znienawidzoną woń octu i przyprawy znikną na dobre. To nie tylko tani, ale także naturalny sposób bez używania środków chemicznych.

